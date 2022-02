De waterpolosters hebben hun eerste duel in de World League dinsdag verloren. Hongarije was in eigen land met 11-9 te sterk voor Oranje. Halverwege stond Nederland met 5-3 achter.

De waterpolosters moesten het bij het begin van de World League stellen zonder de nieuwe bondscoach Evangelos Doudesis. De opvolger van Arno Havenga moest wegens een positieve coronatest verstek laten gaan. Bas de Jong, de trainer van Jong Oranje, was zijn vervanger.

Op de Olympische Spelen van afgelopen zomer in Tokio was Hongarije ook al te sterk voor Oranje. Daardoor werd de ploeg van Havenga uitgeschakeld in de kwartfinales, Hongarije pakte uiteindelijk olympisch brons.

De nederlaag in de World League heeft geen grote gevolgen voor Oranje. Alle teams gaan door naar de Europese 'Final 6', die van 22 tot en met 24 april op Tenerife wordt gehouden.

De poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finales, de nummers 2 en 3 van beide poules nemen het tegen elkaar op voor een plek bij de laatste vier. Uiteindelijk plaatsen de beste drie Europese landen zich voor de 'Super Final' van de World League, die van 12 tot en met 17 juli 2022 wordt gehouden.

Op 15 maart is Griekenland de volgende tegenstander. De Grieken wonnen eerder met 15-14 van Hongarije.