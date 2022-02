Badr Hari is dinsdag weggebleven op een persconferentie die GLORY had georganiseerd om zijn gevecht van volgende maand tegen Arek Wrzosek te promoten. Niet zijn partij, maar die van Jamal Ben Saddik is het hoofdgevecht van het komende evenement in België.

Echt verbaasd was niemand toen GLORY maandagavond mailde dat Hari niet op de persconferentie zou verschijnen "omdat hij zich voor de volle 100 procent wil focussen op het komende gevecht". De Marokkaanse Amsterdammer kwam zijn mediaverplichtingen de laatste jaren wel vaker niet na.

Wat de daadwerkelijke reden van zijn afwezigheid was, wilde niemand van GLORY dinsdag on the record zeggen. Hari heeft in elk geval geen corona. De meest gehoorde aanleiding voor zijn afwezigheid was dat Hari boos zou zijn omdat zijn gevecht met Wrzosek niet langer als het main event van de avond wordt beschouwd. Het evenement zal worden afgesloten met het gevecht tussen Ben Saddik en Levi Rigters. Vlak daarvoor komen Hari en Wrzosek de ring in, in wat de coheadliner van de avond wordt genoemd.

Dat de partij van Hari minder prominent op het programma staat, is voor het eerst bij GLORY. Met zijn grote achterban was Hari tot dusver altijd de headliner van elk evenement waarin hij vocht. Samen met Rico Verhoeven wordt hij als de grote publiekstrekker van de kickboksbond gezien. Vorige zomer werd zelfs een heel evenement enkele weken uitgesteld, omdat Hari geblesseerd was geraakt.

Door een reeks nederlagen is de ster van de 37-jarige Hari dalende bij GLORY, hoewel hij onlangs wel een nieuw meerjarig contract tekende bij de bond. De ster van de 31-jarige Ben Saddik is juist rijzende. Zijn bloederige gevecht met Rico Verhoeven van oktober werd door GLORY uitgeroepen tot het 'Gevecht van het Jaar'. Hari kreeg de twijfelachtige eer de ontvanger te zijn van de 'Knock-out van het Jaar', in zijn eerdere verliespartij tegen Wrzosek.

Ben Saddik: 'De mensen zullen vooral voor het hoofdgevecht komen'

Ben Saddik en Rigters verschenen dinsdag wel op hun persconferentie, die na die van Hari gepland stond. De twee zwaargewichten trokken een nagenoeg volle perszaal. Ben Saddik opende de persconferentie door te vertellen dat hij heel blij is dat het komende GLORY-evenement in het Belgische Hasselt is. De Marokkaanse Belg is er een grote publiekstrekker, misschien wel meer dan Hari.

"De kaartverkoop is supersnel gegaan, het was binnen een dag uitverkocht", zei Ben Saddik na de persconferentie tegen NU.nl. GLORY maakte dinsdag bekend dat er extra kaarten beschikbaar komen op de vloer, zodat er zo'n tienduizend toeschouwers naar binnen kunnen.

"Of de mensen voor mij komen? Ze zullen niet voor iemand op de onderkaart komen, ik ben het hoofdgevecht", zei Ben Saddik, die Hari niet tekort wilde doen. "Ik heb altijd graag naar zijn wedstrijden gekeken en zal ook nu weer gaan kijken. Het wordt een mooi evenement."

Wrzosek: 'Ik zie Hari niet langer als de grote ster'

Wrzosek was dinsdag eveneens aanwezig om interviews te geven, al is de Poolse kickbokser geen groot prater. "Als ik de keuze had gehad, dan had ik liever gewoon getraind vandaag", zei hij. "Dat is belangrijker, ik moet goed trainen voor deze mooie wedstrijd."

"Misschien is Badr nu ook aan het trainen, dat zou slim van hem zijn", zei Wrzosek. De Pool kijkt uit naar het gevecht tegen de voormalig K1-kampioen.

"Het blijft Badr, door zijn verleden is hij een van de grote sterren in de sport. Ik zou elke week wel tegen hem willen vechten. Dit wordt nu de tweede keer en ik zou ook wel, drie, vier of vijftien keer tegen hem willen."

In het vorige gevecht liet Hari zijn tegenstander aanvankelijk alle hoeken van de ring zien. Wrzosek stevende op een nederlaag af, tot hij met een welgemikte highkick voor de sensationele knock-out zorgde.

Wrzosek zal Hari op 19 maart in Hasselt met minder ontzag tegemoet treden. "Ik begin nu met een andere mindset aan het gevecht. Ik zie hem niet langer als de grote ster, maar meer als de volgende tegenstander in de rij."