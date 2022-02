Alle Nederlandse medaillewinnaars van de Olympische Winterspelen in Peking zijn dinsdag gehuldigd en geridderd in de Ridderzaal in Den Haag. Ze werden ontvangen door onder anderen premier Mark Rutte.

De rode loper lag uitgerold voor onder anderen Jutta Leerdam. De rode loper lag uitgerold voor onder anderen Jutta Leerdam. Foto: ANP

Ondanks het slechte weer waren er fans naar het Binnenhof gekomen. Ondanks het slechte weer waren er fans naar het Binnenhof gekomen. Foto: ANP

Premier Mark Rutte schoof in de Ridderzaal aan bij onder anderen Irene Schouten en Suzanne Schulting. Premier Mark Rutte schoof in de Ridderzaal aan bij onder anderen Irene Schouten en Suzanne Schulting. Foto: ANP

In een toespraak richtte de premier het woord tot alle medaillewinnaars. In een toespraak richtte de premier het woord tot alle medaillewinnaars. Foto: ANP

Ook minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) hield een toespraak. Ook minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) hield een toespraak. Foto: ANP

De sportminister schoof eveneens aan bij de olympiërs. De sportminister schoof eveneens aan bij de olympiërs. Foto: ANP