De Nederlandse handbalsters krijgen waarschijnlijk weer een buitenlandse bondscoach. Volgens de NOS en diverse Zweedse media bevinden gesprekken met de Zweed Per Johansson zich in de afrondende fase.

De 53-jarige Johansson moet de opvolger worden van interim-bondscoach Monique Tijsterman. Voor de Zweed ligt naar verluidt een contract tot en met het WK van 2025 klaar. Een woordvoerder van de Nederlands handbalbond kon dat dinsdag niet bevestigen.

Met Johansson krijgen de handbalsters een ervaren hoofdtrainer. Van 2008 tot 2012 was hij bondscoach van de Zweedse handbalsters en in 2017 had hij de leiding bij Montenegro, waarmee hij in 2019 als vijfde eindigde op het door Nederland gewonnen WK. Momenteel heeft hij het Russische Rostov-Don onder zijn hoede.

Eerder werd al bekend dat Tijsterman zou stoppen als interim-bondscoach. De voormalige handbalster had sinds het vertrek van de Fransman Emmanuel Mayonnade na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen in Tokio de leiding bij de handbalsters.

Onder Tijsterman werd Oranje op het WK van eind vorig jaar als titelverdediger al voor de kwartfinales uitgeschakeld. In de hoofdronde werd verloren van de latere wereldkampioen Noorwegen.

Foto: Getty

Johansson blijft ook bij club actief

Ook op de recentste edities van het EK en de Spelen lukte het niet om de halve finales te bereiken, iets wat in de periode daarvoor wél lukte. Op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro eindigde Nederland als vierde en in 2019 werd het WK gewonnen. Met Johansson wil Oranje terug naar die glorietijd.

Johansson schijnt zijn baan als trainer van Rostov-Don, de club waarvoor Oranje-international Lois Abbingh in het verleden speelde, te gaan combineren met zijn taken als bondscoach van Oranje.

Mogelijk staat Johansson begin maart al voor de groep bij de EK-kwalificatieduels met Duitsland. In een poule met ook Belarus en Griekenland gaat Nederland met twee overwinningen uit twee wedstrijden aan de leiding.