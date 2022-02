Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft bij trainingen in Portugal een sleutelbeen gebroken, zo meldt hij maandag op Instagram. De 22-jarige Nederlander mist daardoor mogelijk de start van het seizoen in de Moto2.

"Het gebeurde bij een val in de laatste sessie", schrijft Bendsneyder, die dinsdag in Barcelona wordt geopereerd. "Ik ga er alles aan doen zo snel mogelijk weer te kunnen racen."

Het seizoen in de Moto2-klasse begint over een kleine twee weken in Qatar en daarna staan races in Indonesië (20 maart), Argentinië (3 april) en de Verenigde Staten (10 april) op het programma.

Het wordt het vijfde seizoen van Bendsneyder in de Moto2, de klasse onder de MotoGP. In 2016 en 2017 was hij nog actief in de Moto3. Vorig seizoen eindigde Bendsneyder, die rijdt voor Pertamina Mandalika SAG Team, als zestiende in de WK-stand en dat was zijn beste prestatie tot dusver.

Bendsneyder is komend seizoen niet meer de enige Nederlander in de Moto2. De pas zestienjarige Zonta van den Goorbergh debuteert in de klasse en hij rijdt voor het Nederlandse team RW Racing. Zonta van den Goorbergh is de zoon van Jurgen van den Goorbergh, die eind jaren negentig en begin deze eeuw uitkwam in de MotoGP en de voorloper 500cc.