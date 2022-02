De Nederlandse medaillewinnaars op de Olympische Spelen in Peking zijn maandag in het Hilton Hotel in Amsterdam gehuldigd. In het bijzijn van familie en vrienden kregen ze een speciale eretegel.

Een deel van de Nederlandse ploeg arriveerde maandag op Schiphol. Sommige sporters waren al eerder teruggekeerd uit Peking. Alle medaillewinnaars waren aanwezig in Amsterdam om de huldiging mee te maken.

Dinsdag staat voor de winnaars van eremetaal opnieuw een huldiging op het programma. Ze worden dan in de Ridderzaal in Den Haag ontvangen door premier Mark Rutte en melden zich vervolgens op Paleis Noordeinde voor een ontmoeting met het koningspaar.

Kjeld Nuis, winnaar van het goud op de 1.500 meter, is zichtbaar verrast dat Rico Verhoeven hem de tegel overhandigt. Kjeld Nuis, winnaar van het goud op de 1.500 meter, is zichtbaar verrast dat Rico Verhoeven hem de tegel overhandigt. Foto: BrunoPress

Ireen Wüst was al eerder teruggekeerd naar Nederland, maar kwam speciaal voor de huldiging terug naar Amsterdam. Ireen Wüst was al eerder teruggekeerd naar Nederland, maar kwam speciaal voor de huldiging terug naar Amsterdam. Foto: ANP

Met drie keer goud en eenmaal brons was Irene Schouten de koningin van de schaatsbaan. Met drie keer goud en eenmaal brons was Irene Schouten de koningin van de schaatsbaan. Foto: BrunoPress

Suzanne Schulting hield het niet droog tijdens een speech van haar moeder. Suzanne Schulting hield het niet droog tijdens een speech van haar moeder. Foto: ANP

Een gouden en een zilveren tegel voor Thomas Krol, olympisch kampioen op de 1.000 meter en de nummer twee op de 1.500 meter. Een gouden en een zilveren tegel voor Thomas Krol, olympisch kampioen op de 1.000 meter en de nummer twee op de 1.500 meter. Foto: ANP

Skeletonster Kimberley Bos was de enige Nederlandse die haar medaille niet op het ijs won. Skeletonster Kimberley Bos was de enige Nederlandse die haar medaille niet op het ijs won. Foto: BrunoPress