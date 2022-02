Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de topsportcultuur in de Nederlandse judowereld. Volgens judobond JBN is dit op eigen verzoek omdat "de afgelopen periode" signalen zijn binnengekomen van "grensoverschrijdend gedrag, mogelijke intimidatie en het heersen van een angstcultuur".

Door die signalen zijn zorgen ontstaan "ten aanzien van de sociale veiligheid en het prestatieklimaat binnen het topsportprogramma en het talentontwikkelprogramma", aldus bondsvoorzitter Tessa Brouwer.

Die meldingen zouden niet zo ernstig van aard zijn dat direct ingrijpen noodzakelijk is. "Er is op dit moment geen sprake van één acute specifieke casus", aldus Brouwer. "Iedereen die betrokken is binnen onze topsport, krijgt de kans zijn of haar verhaal te vertellen, positief en negatief. We nemen de signalen serieus en willen dan ook dat hier onafhankelijk onderzoek naar wordt gedaan."

Judo en jiujitsu worden meegenomen in een al lopend, onafhankelijk onderzoek binnen de topsport. Nu bevindt dat onderzoek zich in een pilotfase met ook de sporten volleybal, ijshockey en wielrennen.

Steeds meer meldingen grensoverschrijdend gedrag

De laatste jaren zijn er steeds meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen de Nederlandse sport. In het turnen werden tal van coaches op non-actief gesteld en Alyson Annan moest vorige maand stoppen als bondscoach van de Nederlandse hockeysters. De hockeybond wilde niet met de Australische verder vanwege een verschil van inzicht over de aanpak van de angstcultuur binnen de groep.

Bij de triatlonbond werden in december maatregelen aangekondigd na een kritisch rapport over misstanden in de sport. Meerdere bondsmedewerkers werden uit hun functie gezet.