De Nederlandse waterpolosters beginnen dinsdagavond zonder nieuwe bondscoach Evangelos Doudesis aan de World League. Hij moet de reis naar Hongarije vanwege een positieve coronatest overslaan. Bas de Jong, bondscoach van Jong Oranje, zit in Boedapest als vervanger op de bank.

Doudesis, die al jaren in Nederland werkt, zat vorig jaar nog als assistent-bondscoach op de bank bij Arno Havenga, toen hij zijn ploeg in de kwartfinales van de Olympische Spelen met 14-11 zag verliezen van Hongarije. Havenga, sinds 2013 bondscoach, besloot na dit toernooi te stoppen, waarna de Griek doorschoof naar de functie als hoofdcoach.

De 36-jarige bondscoach selecteerde vijftien speelsters voor het weerzien met Hongarije. Keeper Laura Aarts is na ruim twee jaar terug in Oranje. De geblesseerde Maartje Keuning en de in de Verenigde Staten studerende Rozanne Voorvelt en Kitty Lynn Joustra ontbreken.

Doudesis zal op tijd hersteld zijn voor de tweede groepswedstrijd bij de World League. De waterpolosters spelen op 15 maart tegen Griekenland, dat de World League afgelopen maand begon met een zege via strafworpen op Hongarije (15-14). De Europese finale van de World League is eind april op Tenerife.

De mannen moesten het afgelopen week op het EK-kwalificatietoernooi in Israël ook al doen zonder hun bondscoach. Harry van der Meer moest net als Doudesis thuisblijven vanwege een coronabesmetting. Onder leiding van assistent Branko Mitrovic plaatsten de waterpoloërs zich met drie zeges voor het EK.