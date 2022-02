De Daytona 500 is zondagavond gewonnen door Ford-coureur Austin Cindric. De 23-jarige rijder van Team Penske deed dat in slechts zijn achtste optreden in de Amerikaanse NASCAR Cup Series.

Cindric versloeg op de streep nipt Bubba Wallace, die in een Toyota van NBA-legende Michael Jordan reed.

De Daytona 500, ook bekend als 'The Great American Race', geldt als belangrijkste wedstrijd in het NASCAR-kampioenschap en is tevens de seizoensopener.

Rookie Cindric stapte dit seizoen definitief in als vaste coureur bij Penske, een van de topteams van Ford in de Amerikaanse raceklasse. Eerder werd hij kampioen in de Xfinity Series, de opstapklasse van NASCAR. Vorig seizoen mocht hij al een paar races op het hoogste niveau rijden.

Veel favorieten vallen uit bij crashes

Bij een crash op een kwart van de race ging de 21-jarige debutant Harrison Burton met zijn Ford op hoge snelheid over de kop. Dat gebeurde na contact met merkgenoot Brad Keselowski. Burtons auto raakte meerdere favorieten, waaronder drievoudig Daytona 500-winnaar Denny Hamlin. De Toyota-coureur kon door grote schade aan zijn auto niet verder.

Die crash zorgde er ook voor dat onder anderen de Chevrolet-coureurs Alex Bowman en William Byron geen kans meer maakten op de zege. Bij een later incident gingen de winstkansen van kanshebbers Joey Logano (Ford) en Martin Truex jr. (Toyota) in rook op.

In de hectische slotfase knokten de coureurs om een goede plek richting de finish. Tien ronden voor het einde ging dat fout met de ervaren Kevin Harvick en regerend kampioen Kyle Larson. Het duo kon de zege na die crash wel vergeten.

Twee sprints na rodevlagsituatie

De wedstrijdleiding legde de race vervolgens even stil om alle rommel op te ruimen. Een sprint naar de finish van zes ronden was het gevolg. Kort nadat de race was hervat, ging het echter alweer mis. Ricky Stenhouse verloor na een duwtje van Keselowski de controle over zijn Chevrolet, raakte de muur en nam de Ford van Chris Buescher mee.

Door dat incident ging de race in overtime. NASCAR-races eindigen nooit met een neutralisatie. Daarom werden nog twee ronden boven op de geplande tweehonderd geracet, waarin zeker in de laatste ronde nog het nodige duw- en trekwerk plaatsvond. Cindric hield het hoofd koel en kwam kort voordat Wallace hem passeerde als winnaar over de streep. Chase Briscoe werd in zijn Ford derde.

De door het Nederlandse Hezeberg Racing ingeschreven Ford, met achter het stuur voormalig Formule 1-kampioen Jacques Villeneuve, kwam als 22e over de finish.



De volgende NASCAR-race wordt volgende week zondag op de Auto Club Speedway in de Californische stad Fontana verreden.