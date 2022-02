Het 74e seizoen van de NASCAR Cup Series gaat zondagavond van start met de belangrijkste race van het seizoen: de Daytona 500. De Amerikaanse raceklasse maakt een nieuwe start, met nieuwe auto's, waardoor er de nodige vergelijkingen te trekken zijn met de Formule 1.

'The Great American Race', of gewoon 'The 500'; zo staat de seizoensopener op de 4 kilometer lange superspeedway in Daytona Beach bekend. De race staat sinds 1959 op de NASCAR-kalender en heeft dezelfde status als de Grand Prix van Monaco in de Formule 1 of de Indianpolis 500 bij de IndyCar als hoogtepunt van het seizoen.

NASCAR rijdt op veel verschillende soorten circuits, waarvan de meesten ovals zijn, met enkel linkerbochten en een hellingshoek. Daytona is een zogeheten superspeedway. De coureurs kunnen een ronde op de baan volledig met het gaspedaal naar beneden afleggen. Dat betekent niet dat het eenvoudig is. De auto's zijn op de limiet afgesteld, gaan rond de 300 kilometer per uur en zijn zeer gevoelig voor luchtwervelingen. Omdat het veld doorgaans dicht op elkaar rijdt, gaat het nog weleens mis. Crashes horen erbij en zijn doorgaans massaal.

De Daytona 500 van dit jaar is voor NASCAR nog iets specialer dan normaal. Net als in de Formule 1 is het technische reglement flink op de schop gegaan. De regels zijn nog veel strenger dan in de koningsklasse van de autosport, waardoor de auto's technisch veel gelijkwaardiger zijn. Er is simpelweg sprake van een nieuwe auto die alle teams met beperkingen naar hun eigen wensen kunnen aanpassen.

Joey Logano (voor) en Kyle Busch in hun nieuwe NASCAR-auto's Joey Logano (voor) en Kyle Busch in hun nieuwe NASCAR-auto's Foto: Getty Images

Dit is er veranderd aan de nieuwe auto's

De grootste veranderingen zitten onderhuids. Zo nam NASCAR na tientallen jaren afscheid van een handgeschakelde versnellingsbak met vier versnellingen. De coureurs hebben nog wel een pook, maar de bak is sequentieel, wat inhoudt dat er met een simpel trekje naar achter wordt opgeschakeld en de coureur met een duwtje naar voren terugschakelt.

De versnellingsbak zelf heeft ook een andere plaats in de auto. Die zat in NASCAR altijd direct verbonden aan de motor, maar in 2022 zit de versnellingsbak samen met het differentieel als transaxle tussen de achterwielen, voor een betere gewichtsverdeling. De traditionele brullende V8-motoren zijn wel gebleven.

Voor de zogeheten NextGen-auto wordt veel meer gebruikt gemaakt van composietmaterialen. Zo is het hele chassis nu grotendeels van koolstofvezel. Ook het plaatwerk van de auto zelf is veel meer opgetrokken uit dat materiaal, waar er eerst nog veel aluminium werd gebruikt. Na de eerste crashes met de nieuwe auto's bleken ze minder te zijn beschadigd.

De nieuwe 18 inch velgen, met één centrale wielmoer. De nieuwe 18 inch velgen, met één centrale wielmoer. Foto: Getty Images

Afscheid van de vijf kleine wielmoeren

De wielophanging van de nieuwe auto's is ook veel moderner, met onafhankelijke draagarmen. Dit maakte ze geschikter om op normale circuits te rijden, waar de raceklasse vaker zijn gezicht laat zien. Hier moeten ook de veel grotere remmen aan bijdragen.

Dan de wielen zelf. Die zijn - net als in de Formule 1 - gegroeid, van 15 inch naar 18 inch. Daarnaast heeft NASCAR afscheid genomen van de vijf kleine wielmoeren en is er nu sprake van één grote centrale wielmoer. Voor de Amerikaanse racefans was dit een schok: de vijf wielmoeren hadden een cultstatus. De kenmerkende krik is wel gebleven. Wielen worden nog altijd per kant gewisseld. Desondanks zijn de pitstops sneller geworden, ook omdat coureurs bij het inrijden van de pitsstraat beter kunnen remmen.

Pitstops in NASCAR zijn iets sneller geworden. Pitstops in NASCAR zijn iets sneller geworden. Foto: Getty Images

Dit zijn de favorieten voor de race

Afgelopen week werd er al twee keer kort geracet op Daytona, in de zogeheten duels. Hierin kwamen de Fords sterk voor de dag, met twee overwinningen voor RFK Racing van voormalig kampioen Brad Keselowski. De voormalige Penske-coureur, die voor dit jaar overstapte naar Roush Fenway Racing, zegevierde zelf een keer en zag zijn teammaat Chris Buescher de tweede race winnen.

Alle Fords leken sterk, wat vrijwel altijd het geval is op de superspeedways. Naast Keselowski en Beuscher zijn de Ford-coureurs Joey Logano, Ryan Blaney en Michael McDowell (de winnaar in 2021) belangrijke namen om op te letten.

Regerend kampioen Kyle Larson pakte in zijn Chevrolet poleposition, maar dat maakt hem niet direct de favoriet voor de race. Pole is simpelweg minder belangrijk in Daytona, alleen al omdat de auto's in de kwalificatie op zichzelf rijden. Het is belangrijker dat de auto goed is wanneer er allemaal andere auto's omheen rijden. Toch gelden Larson en zijn Chevy-teammaten als Chase Elliott en Alex Bowman als kanshebber, omdat hun Hendrick-team een niet te onderschatten topformatie is.

De Toyota-coureurs lijken nog niet helemaal in hun sas op Daytona. Toch heeft het Japanse merk een van de sterkste coureurs op Daytona in hun gelederen in de persoon van Denny Hamlin. De coureur uit Virginia won de '500' al drie keer en doet vrijwel altijd mee om de zege.

De Ford van Team Hezeberg, gereden door Jacques Villeneuve De Ford van Team Hezeberg, gereden door Jacques Villeneuve Foto: Getty Images

Nederlands tintje aan de start

Voormalig Formule 1-wereldkampioen Jaques Villeneuve zorgt in Daytona voor een Nederlands tintje. De vijftigjarige Canadees kwalificeerde zijn Ford van Team Hezeberg voor de race. Deze renstal is onder meer eigendom van de Nederlandse racelegende Toine Hezemans. Zijn kleinzoon Loris gaat in 2022 ook races rijden in NASCAR, in dezelfde auto.

NBA-legende Michael Jordan heeft zelfs twee auto's aan de start, voor zijn met Hamlin gedeelde team. Daarvoor rijden Bubba Wallace en voormalig kampioen Kurt Busch. Jordan krijgt dit jaar gezelschap van een andere sportlegende: bokser Floyd Mayweather zit achter de inschrijving van The Money Team, dat zich met coureur Kaz Grala wist te kwalificeren.

De Daytona 500 start zondagavond om 20.30 uur en wordt in Nederland uitgezonden op Ziggo Sport Racing.