LeBron James wil in zijn laatste seizoen in de NBA samenspelen met zijn zoon Bronny. De zeventienjarige Bronny kan in 2024 bij de jaarlijkse draft worden opgepikt door een team uit de NBA. Zijn beroemde vader wil dan voor datzelfde team gaan spelen.

"Ik ga in mijn laatste seizoen in de NBA samenspelen met mijn zoon", zegt de 37-jarige James in een interview met The Athletic. "Waar Bronny is, ben ik dan ook. Ik wil er alles voor doen om een jaar met mijn zoon te spelen. Het gaat dan helemaal niet om geld."

Bronny James speelt momenteel voor het juniorenteam van de Sierra Canyon School in de Amerikaanse staat Californië. Hij is daar teamgenoot van onder anderen Justin Pippen, zoon van zesvoudig NBA-kampioen Scottie Pippen.

Het contract van James bij Los Angeles Lakers loopt tot en met 2023. Zijn zoon komt een jaar later in aanmerking voor promotie naar de NBA. De Amerikaan heeft met zijn vrouw Savannah nog twee kinderen: de veertienjarige Bryce Maximus James en de zevenjarige Zhuri James.

Bronny James. Bronny James. Foto: Getty Images

'De deur is niet gesloten'

James, die wordt gezien als een van de beste basketballers ooit, werd vier keer kampioen in de NBA: met Miami Heat (2012 en 2013), Cleveland Cavaliers (2016) en Los Angeles Lakers (2020).

Een terugkeer naar de Cavaliers, de club waarvoor hij het grootste deel van zijn carrière speelde, is volgens de Amerikaanse superster niet uitgesloten. "Die deur is niet gesloten, maar ik weet niet wat de toekomst voor me in petto heeft."

Het is in de sport een zeldzaamheid dat een vader en zoon op professioneel niveau in een team spelen. In 1995 gebeurde het dat vader Arnór Gudjohnsen en zoon Eidur Gudjohnsen allebei in actie kwamen in een voetbalinterland van hun land IJsland tegen Estland, maar zij speelden nooit samen. Eidur Gudjohnsen kwam als wisselspeler voor Arnór Gudjohnsen in het veld.