De Nederlandse waterpolomannen hebben zich zaterdag geplaatst voor het EK van later dit jaar in Kroatië. Oranje verzekerde zich van deelname door op het kwalificatietoernooi in het Israëlische Netanya met 18-10 van Turkije te winnen.

Na de overwinning op gastland Israël (10-4) van afgelopen vrijdag volstond de zege op de Turken voor een ticket voor het EK.

Nederland had in de eerste twee periodes nog moeite om los te komen van Turkije, maar met 6-1 in de derde periode was het gat geslagen. In de vierde periode kon de ploeg de wedstrijd met een comfortabele voorsprong uitspelen.

Kas te Riele en Jesse Koopman scoorden ieder vier keer. Thomas Lucas was goed voor drie treffers, terwijl Jorn Muller en Pascal Janssen ieder twee goals maakten. Ook Guus van Yperen, Tim de Mey en Jesse Nispeling tekenden voor een treffer.

Bij Oranje ontbrak bondscoach Harry van der Meer langs de kant omdat hij thuis in quarantaine zit vanwege corona. Branko Mitrovic verving hem.

Het EK vindt van 27 augustus tot 10 september plaats in Kroatië. Bij het vorige EK in 2020 eindigde Nederland als vijftiende.