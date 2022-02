Lucinda Brand heeft op de voorlaatste dag van het veldritseizoen haar twintigste overwinning geboekt. De Nederlandse was zaterdag in Sint-Niklaas de beste in de Waaslandcross.

De 32-jarige Brand reed vanaf halverwege de cross alleen voorop en was oppermachtig. Annemarie Worst eindigde op de tweede plaats, gevolgd door Denise Betsema, die vorig jaar de snelste was bij de Waaslandcross. Zo was er een volledig Nederlands podium in de Belgische stad.

Het veldritseizoen wordt zondag afgesloten met de Sluitingsprijs in Oostmalle en daar hoopt Brand haar 21e overwinning van het seizoen te boeken.

Brand begon het seizoen als wereldkampioen, maar de renster van Baloise-Trek Lions moest de regenboogtrui eind vorige maand afstaan aan Marianne Vos. Die reed na het behalen van de wereldtitel op 30 januari geen cross meer en richt zich op het wegseizoen.

Later op de dag staat de Waaslandcross voor de mannen nog op de planning.