De start van het motorcrossseizoen is zaterdag met een week uitgesteld. Onder meer de coureurs in de MXGP-klasse kunnen dit weekend nog niet in actie komen nu de Grand Prix van Groot-Brittannië is verplaatst naar volgend weekeinde.

De organisatie besloot daartoe vanwege de storm Eunice. Ook dit weekend worden er op het circuit van Matterley Basin hevige windstoten verwacht.

Jeffrey Herlings zou de start van het seizoen sowieso missen. De 27-jarige wereldkampioen is herstellende van een breuk in zijn linkervoet en komt voorlopig niet in actie, zo maakte hij vrijdag bekend.

De hechtingen zijn weliswaar verwijderd uit de voet van Herlings, maar de 27-jarige Limburger mag er nog zes weken geen druk op zetten. Hij lijkt sowieso de eerste drie Grands Prix van het seizoen te missen.

De tweede race van het MXGP-seizoen is op 6 maart in het Italiaanse Mantua en de derde Grand Prix op 20 maart in Villa La Angostura in Argentinië. De vierde race is op 3 april in het Portugese Águeda.