De marathon van Rotterdam wordt dit jaar zoals gebruikelijk weer in april gehouden. De organisatie heeft vrijdag toestemming gekregen van de autoriteiten om het evenement op zondag 10 april zonder belemmeringen te kunnen houden.

In 2020 werd de marathon afgelast vanwege de coronapandemie. Vorig jaar vond het evenement om dezelfde reden in het najaar plaats. Nu de meeste coronamaatregelen worden losgelaten, ziet burgemeester Ahmed Aboutaleb geen belemmeringen meer voor het doorgaan van de marathon in zijn stad.

"Een prachtig vooruitzicht om alle lopers en aanmoedigers weer in Rotterdam te mogen verwelkomen voor de mooiste", aldus Aboutaleb. "Lopers en alle andere betrokkenen verheugen zich, net als ik, weer op een sportief marathonweekeinde."

Op zaterdag 9 april zijn wedstrijden over 1 en 2,5 kilometer voor de jeugd en de City Run over 4,2 kilometer. Een dag later staan de kwart marathon en de 'klassieker' over 42,195 kilometer op het programma. "Het is fijn dat er geen enkele twijfel meer is", zegt Remco Barbier, directeur van organisator Golazo Nederland.

"Iedereen kan zich nu zonder de onzekerheid over het wel of niet doorgaan voorbereiden op 'de mooiste'. Na de overweldigende, zeer succesvolle jubileumeditie van 24 oktober, kijken wij uit naar een nieuw hoogtepunt van de NN Marathon Rotterdam, zowel voor de toppers als de tienduizenden andere deelnemers."

Belg Abdi won laatste editie

In oktober zegevierde de Belg Bashir Abdi op de Coolsingel in een Europees record: 2:03.36. Abdi neemt het op 10 april op tegen onder anderen Abdi Nageeye, de houder van het Nederlands record (2:06.17).

De twee vrienden pakten afgelopen jaar op de Olympische Spelen eremetaal op de marathon. Nageeye snelde in Sapporo achter de Keniaanse wereldrecordhouder Eliud Kipchoge naar het zilver en nam Abdi in zijn spoor mee naar het brons.

De twee Afrikanen die afgelopen jaar naast Abdi op het podium stonden, de Keniaan Marius Kipserem en Dawit Wolde uit Ethiopië, komen ook weer naar Rotterdam.