Volleybalsters Robin de Kruijf en Yvon Beliën stoppen per direct als international bij Oranje. Het tweetal maakte onderdeel uit van de selectie die vierde werd op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

De 30-jarige De Kruijf en de 28-jarige Beliën hadden zich afgelopen jaar ook al niet meer beschikbaar gesteld voor het nationale team, maar stoppen nu dus definitief als international. Beiden blijven wel in clubverband actief.

De Kruijf speelt bij de Italiaanse topploeg Conegliano, waarmee ze vorig jaar de Champions League won. In 2008 debuteerde ze in Oranje, waarna ze als international tot 347 wedstrijden kwam. Beliën speelt eveneens in Italië, voor Il Bisonte Firenze. Ze kwam in totaal 261 keer uit voor Oranje.

Het tweetal behoorde tot de Nederlandse selectie die zich in 2016 voor het eerst sinds 1996, en voor de tweede keer in de historie, voor de Olympische Spelen plaatste. In Rio de Janeiro werd Nederland knap vierde.

Herman Meppelink, technisch directeur van de Nederlandse Volleybalbond, betreurt het stoppen van de twee internationals. "Het is ontzettend jammer dat Robin en Yvon stoppen bij Oranje, maar ik heb respect voor hun besluit. Het is nu aan de nieuwelingen om net zo veel te bereiken als Robin en Yvon hebben gedaan."

De aankondiging van de middenaanvallers komt in het jaar dat het WK volleybal voor een deel in Nederland wordt gehouden. Het toernooi begint op 23 september en wordt samen met de Poolse bond georganiseerd.