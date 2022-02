Beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben donderdag een punt achter hun loopbaan gezet. De boegbeelden vinden het na al die jaren mooi geweest.

De 37-jarige Keizer en de 32-jarige Meppelink vormden sinds november 2017 een duo. De samenwerking leidde in 2018 direct tot succes, want ze werden voor eigen publiek in Den Haag Europees kampioen. Ze wonnen daarnaast veel andere internationale wedstrijden.

Afgelopen zomer deden Keizer en Meppelink nog als duo mee aan de Olympische Spelen in Tokio, waar ze al hun drie duels nipt verloren. De twee routiniers speelden in oktober met de World Tour Finals op Sardinië het laatste toernooi uit hun loopbaan.

"Ik ben enorm trots op mijn topsportcarrière, die twintig jaar heeft geduurd", zegt Keizer, die eerder in haar loopbaan ook een zeer succesvol duo vormde met Marleen van Iersel. In 2012 werden Keizer en Van Iersel Europees kampioen en dat jaar eindigden ze als negende op de Olympische Spelen.

"Het is mooi geweest, en nu is het tijd om nog meer aandacht aan mijn gezin te schenken en om nieuwe doelen te stellen. Het EK-goud in 2018 was voor mij het mooiste moment. Mijn kinderen waren bij de finale en dat was een droom. Ik kon aan ze laten zien wat het kan opleveren als je je hart volgt."

Hoewel Meppelink vijf jaar jonger is dan Keizer, ziet ook zij het niet zitten om door te gaan. "Ik denk dat ik terug mag kijken op heel veel moois. Nu is het tijd om me te richten op alle moois buiten de topsport. Ik ga mijn master management aan de Erasmus Universiteit afmaken en zal me daarnaast blijven inzetten voor de sport."