De Nederlandse hockeysters nemen het in de groepsfase op het WK in juli onder meer op tegen Ierland en Duitsland. Ook WK-debutant Chili is ingedeeld in de poule met de ploeg van bondscoach Jamilon Mülders.

Nederland treft met Ierland de finalist van het afgelopen WK in 2018. Op dat toernooi verrasten de Ieren met een plek in de eindstrijd, maar daarin bleken zij kansloos tegen de ploeg van toenmalig coach Alyson Annan. Oranje won destijds met 6-0.

De Nederlandse ploeg is als nummer één van de wereld en achtvoudig wereldkampioen de grote favoriet in de strijd om de WK-titel. Argentinië, buiten Nederland in 2010 de laatste wereldkampioen, zit ingedeeld bij Spanje, Zuid-Korea en Canada.

Nederland zal onder leiding van de 45-jarige Mülders op jacht gaan naar titelprolongatie. De Duitser is de tijdelijke opvolger van de in januari ontslagen Annan. De Australische had een "verschil in inzicht" met de hockeybond.

De wedstrijden van twee van de vier poules, waaronder die van Oranje, worden gespeeld in het Wagener Stadion in Amstelveen. De twee andere poules, waaronder de poule met de Spaanse dames, wordt afgewerkt in het Spaanse Terrassa.

Ook de kwartfinales worden over beide landen verdeeld. De halve finales en finale vinden, zoals afgesproken met de internationale hockeybond, plaats in Spanje. Het toernooi duurt van 1 juli tot en met 17 juli.