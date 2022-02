Jacques Villeneuve heeft zich woensdagavond (lokale tijd) gekwalificeerd voor de Daytona 500. De wereldkampioen Formule 1 van 1997 debuteert daardoor zondag in de prestigieuze NASCAR-race.

De vijftigjarige Villeneuve kwalificeerde zich als 36e en pakte met zijn Ford van het Nederlandse Hezeberg-team zo een van de twee beschikbare plekken voor gastrijders en klantenteams. Het wordt de vijfde keer dat de Canadees meedoet aan een NASCAR-race en de eerste keer dat hij aan de start van de Daytona 500 staat.

"Het is geweldig dat ik onderdeel van de show mag gaan zijn", reageerde Villeneuve na zijn kwalificatie. "Ik vind het erg bijzonder dat ik in deze fase van mijn loopbaan nog mee kan doen op zo'n hoog niveau."

Villeneuve beleefde in 2006 bij BMW Sauber zijn laatste seizoen in de Formule 1. Hij won elf Grands Prix en pakte in 1997 de wereldtitel als Williams-coureur, in zijn tweede jaar in de koningsklasse van de autosport.

Jacques Villeneuve debuteert zondag in de Daytona 500. Foto: Getty Images

'Niet het idee dat ik vijftig jaar oud ben'

Na zijn vertrek uit de Formule 1 was Villeneuve nog actief in onder meer de 24 uur van Le Mans, de Formule E en een aantal IndyCar-races. "Als ik in de auto zit, heb ik niet het idee dat ik vijftig jaar oud ben, dus dat is een goed signaal", vervolgde Villeneuve. "Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit volledig zal stoppen met racen."

Villeneuve deelt de auto van Hezeberg, dat eveneens debuteert in Daytona, met de Nederlander Loris Hezemans, die vooral op de normale circuits in actie komt. De ervaren Canadees rijdt de races op de ovals.

De Daytona 500, samen met de Indianapolis 500 een van de belangrijkste races in de Verenigde Staten, begint om 20.30 uur (Nederlandse tijd).