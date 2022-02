Veldrijder Toon Aerts heeft bij een dopingcontrole buiten de wedstrijden om positief getest op een verboden middel. De 28-jarige Belg heeft naar eigen zeggen geen idee hoe het middel, letrozol metaboliet, in zijn lichaam is gekomen.

"Gisteren is mijn wereld op zijn kop gezet", zegt Aerts dinsdag in een verklaring. "In mijn urinestaal is het product Letrozole Metabolite gevonden. Een product waar ik tot gisteren nog nooit van had gehoord en ik weet ook niet hoe dit in mijn lichaam terecht is gekomen."

Baloise Trek Lions, de ploeg van Aerts, gelooft in zijn onschuld, maar heeft de renner vanwege een strikt antidopingbeleid voorlopig wel op non-actief gezet.

"Dat zijn we als ploeg verplicht tegenover onszelf, de andere renners in het team en de wielerfans. We wachten nu het b-staal af en eventuele verdere elementen die Toon kan verzamelen", schrijft Baloise Trek Lions in een verklaring.

'Ik ben tegen enige vorm van doping'

Aerts, die dit seizoen vier veldritten won, verzekerde zich begin deze maand van de eindzege in het klassement om de X2O Badkamers Trofee.

De positieve test dateert van 19 januari, bijna twee weken voor de WK in Fayetteville. Aerts eindigde op Amerikaanse bodem op de zesde plaats, ruim een minuut achter de Britse winnaar Tom Pidcock. Lars van der Haar, de Nederlandse ploeggenoot van Aerts, veroverde WK-zilver.

"Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik al mijn hele carrière tegen enige vorm van doping ben", benadrukt Aerts, die op 19 januari thuis bezoek kreeg van een dopingcontroleur. "Ik zal er dan ook alles aan doen om mijn onschuld aan te tonen en mijn naam te zuiveren."