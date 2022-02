Jamilon Mülders is tot en met het WK van komende zomer de bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen. Dat heeft de nationale hockeybond KNHB dinsdag bekendgemaakt.

De 45-jarige Mülders is de tijdelijke opvolger van de in januari ontslagen Alyson Annan. De Duitser coachte de hockeysters onlangs al tijdens de twee Pro League-wedstrijden in en tegen Spanje. Nederland won een keer en speelde een keer gelijk.

"Ik heb er, toen de KNHB mij in januari vroeg tijdelijk in te stappen, nooit een geheim van gemaakt dat het mijn ambitie niet is voor de langere termijn als bondscoach te fungeren. Ik heb voor de toekomst andere plannen gemaakt en wil daar graag invulling aan geven", zegt Mülders in een verklaring van de KNHB.

"Maar op dit moment help ik het team graag. Natuurlijk, ik vind het een eer dat ik deze rol nog een paar maanden mag vervullen. Maar ik heb vooral het gevoel dat we met elkaar goede stappen aan het zetten zijn. Dat is voor mij het belangrijkst. Daarom blijf ik op verzoek van de KNHB tot en met het WK aan het team verbonden als bondscoach."

Het WK wordt van 1 tot en met 17 juli in Amsterdam en de Spaanse stad Terrassa afgewerkt. De hockeybond gaat zich de komende periode beraden over wie Mülders na het WK moet opvolgen.