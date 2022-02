Gerben Wiersma gaat een jaar na zijn vertrek als bondscoach van de Nederlandse turnsters weer aan de slag in de sport. De 44-jarige Fries wordt bondscoach van de Duitse turnsters.

"Hier staat een zeer sterk team met potentie", zegt Wiersma op de website van de Duitse bond. Hij gaat de turnsters voorbereiden op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. In augustus van dit jaar vindt in München de EK turnen plaats.

In maart vorig jaar, vier maanden voor de Olympische Spelen van Tokio, besloot Wiersma te stoppen als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg. Hij werkte sinds 2008 bij gymnastiekbond KNGU, waarvan de laatste acht jaar als bondscoach van de vrouwen.

Wiersma was een van de Nederlandse turncoaches die in de zomer van 2020 in opspraak kwam vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) sprak hem in eerste instantie vrij, maar na beroep werd hij in oktober alsnog schuldig bevonden aan gedragingen in de periode 2010-2011 die onder de noemer grensoverschrijdend gedrag vallen.

Wiersma kreeg echter geen straf, naar eigen zeggen omdat hem "slechts in zeer beperkte mate" iets kon worden verweten. Enkele oud-turnsters hadden Wiersma beschuldigd van onder meer schelden en het maken van kwetsende opmerkingen.

De afgelopen maanden vertrokken ook technisch directeur Mark Meijer en Bram van Bokhoven, de bondscoach van de mannenploeg, bij de KNGU.