Dankzij twee touchdowns werd Cooper Kupp zondagavond (lokale tijd) uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP) van de Super Bowl. De wide receiver van de Los Angeles Rams had drie jaar geleden al een visioen over de zege in het grootste sportevenement van de Verenigde Staten.

Kupp ving acht passes voor 92 yards (zo'n 84 meter) aan terreinwinst en scoorde twee touchdowns, waaronder de winnende score vlak voor tijd. Daarmee was de aanvallende sterspeler van de Rams de grote man bij de 23-20-zege op Cincinnati Bengals.

Drie jaar geleden moest de 28-jarige Amerikaan de Super Bowl nog aan zich voorbij laten gaan. Met een zware knieblessure moest hij toezien hoe de Rams toen met 13-3 verloren van New England Patriots. Bij het verlaten van het stadion kreeg hij naar eigen zeggen een openbaring.

"Ik weet niet wat het was, maar ik kreeg een visioen van God, waarin me duidelijk werd dat we zouden terugkeren in de Super Bowl. We zouden winnen en ik zou MVP worden", vertelde Kupp.

Defensie Bengals richtte zich grotendeels op Kupp

Het werd zondagavond werkelijkheid in een wedstrijd waarin Kupp deed wat hij het hele NFL-seizoen al gedaan had. Hij ving in het reguliere seizoen de meeste passes, boekte de meeste terreinwinst en scoorde de meeste touchdowns van alle wide receivers in de NFL, een zeldzame prestatie.

Nadat Odell Beckham jr., de andere bekende wide receiver van de Rams, zondag in de Super Bowl aan het einde van de eerste helft was uitgevallen met een knieblessure, richtte de defensie van de Bengals zich nog meer op het uitschakelen van Kupp. "Ik wist dat ik mijn werk zo goed mogelijk moest doen en dat er vanzelf kansen zouden komen", zei Kupp na de eindstrijd in Los Angeles.

De Rams begonnen het laatste kwart met een 16-20-achterstand. Met nog 1.25 minuut op de klok zorgde Kupp voor de beslissende touchdown. "Ik wist dat die ene kans zou komen en dat ik er klaar voor moest zijn."

"Het voelde drie jaar geleden zo onverdiend dat we verloren", zei Kupp. "Want dit is het perfecte team, we werken elke dag zo hard om succesvol te zijn. Ik ben iedereen enorm dankbaar, al besef ik nog steeds niet dat het echt gelukt is."