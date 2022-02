Los Angeles Rams heeft maandag voor de tweede keer in de historie de Super Bowl gewonnen. In de 56e editie van de finale van de NFL werd Cincinnati Bengals met 23-20 verslagen.

Bij aanvang van de spectaculaire halftimeshow, waarin Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar en verrassend ook 50 Cent optraden, was het al 13-10 voor de Rams.

Dankzij een touchdown van Tee Higgins namen de Bengals vervolgens de leiding, maar uiteindelijk trok het favoriete Los Angeles Rams de zege dankzij twee beslissende verdedigende acties van NFL-ster Aaron Donald alsnog naar zich toe. Cooper Kupp, die tot 'MVP' werd verkozen, ving de beslissende touchdown.

De Rams wonnen de Super Bowl eerder in 2000, al speelden ze toen nog in St. Louis. Drie keer verloren ze de NFL-finale. De Bengals stonden verrassend voor de derde keer in de eindstrijd en wonnen nog nooit.

Met sterspelers Donald, Jalen Ramsey, Von Miller en Odell Beckham waren de Rams favoriet. De Bengals stonden vooral dankzij hun quarterback Joe Burrow, die pas bezig is aan zijn tweede NFL-seizoen, verrassend in de eindstrijd.

Rams pas tweede club die in eigen stadion winnen

De Rams waren pas de tweede NFL-club die de strijd om de Super Bowl in eigen stadion speelde. Vorig jaar beleefde Tampa Bay Buccaneers, dat toen onder aanvoering van legende Tom Brady won, de primeur.

Het SoFi Stadium, de plaats biedt aan 70.000 toeschouwers, was een project van Rams-eigenaar Stan Kroenke, die ook voetbalclub Arsenal in bezit heeft. Hij bouwde het stadion grotendeels op eigen kosten en zorgde er daarmee voor dat de Rams in 2016 terug verhuisden van St. Louis naar Los Angeles. De Super Bowl-winst is zijn kroon op het werk.

Een van de sleutels tot het succes van de Rams was verder het ruilen van quarterback Jared Goff voor Stafford, die begin dit seizoen na twaalf jaar overkwam van Detroit Lions.

De club staat bovendien onder leiding van de 36-jarige succescoach Sean McVay, die er in 2017 als jongste NFL-hoofdcoach ooit aan de slag ging. Hij mag zich nu de jongste coach ooit noemen die de Super Bowl wint.