Los Angeles Rams heeft maandag voor de tweede keer in de historie de Super Bowl gewonnen. In de 56e editie van de finale van de NFL werd Cincinnati Bengals met 23-20 verslagen.

Bij aanvang van de spectaculaire halftimeshow, waarin Snoop Dogg, Dr Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar en verrassend ook 50 Cent optraden, was het al 13-10 voor de Rams.

Dankzij een touchdown van Tee Higgins namen de Bengals vervolgens de leiding, maar uiteindelijk trok het favoriete Los Angeles Rams van quarterback Matthew Stafford de spannende wedstrijd alsnog naar zich toe.

De Rams wonnen de Super Bowl eerder in 2000, al speelden ze toen nog in St. Louis. Drie keer verloren ze de strijd om de Super Bowl. De Bengals stonden voor de derde keer in de NFL-finale en wonnen nog nooit.

Met sterspelers Aaron Donald, Jalen Ramsey, Von Miller en Odell Beckham waren de Rams favoriet. De Bengals stonden vooral dankzij hun quarterback Joe Burrow, die pas bezig is aan zijn tweede NFL-seizoen, verrassend in de eindstrijd.