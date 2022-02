De Nederlandse hockeyers hebben zondag een overtuigende zege op Frankrijk geboekt. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won in het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom met 5-1.

Jasper Brinkman bezorgde Oranje na een kwartier de voorsprong door raak te pushen uit een strafcorner. Vervolgens nam Thierry Brinkman (geen familie) zowel de 2-0 als de 3-0 voor zijn rekening.

Vroeg in de tweede helft bracht Amaury Bellenger de Fransen terug tot 3-1. Jorrit Croon en Jip Janssen (strafcorner) vergrootten kort daarna de marge weer. De eindstand was al na veertig minuten bepaald.

Afgelopen woensdag won Oranje na shoot-outs van Frankrijk, nadat de wedstrijd na reguliere speeltijd in 2-2 was geëindigd. Tijdens de trip in Zuid-Afrika won de regerend Europees kampioen ook twee keer ruim van Zuid-Afrika (11-1 en 6-2).

Nederland gaat met zestien punten uit zes wedstrijden aan kop in de Pro League. De voorsprong op nummer twee India, dat wel twee duels minder heeft gespeeld, is zeven punten.

De volgende wedstrijden van de Nederlandse hockeyers in de Pro League zijn pas begin juni. Dan speelt de formatie van Delmee eerst tweemaal tegen Argentinië en vervolgens tweemaal tegen Engeland.