Jessica Schilder heeft zondag bij indoorwedstrijden in Apeldoorn het 24 jaar oude Nederlands record kogelstoten van Corrie de Bruin verbeterd. De 22-jarige Volendamse kwam in Omnisport tot een afstand van 19,26 meter.

Daarmee stootte ze de kogel bijna 30 centimeter verder dan De Bruin in 1998 in Valencia (18,97). Schilder voldeed enkele weken geleden in Tsjechië met 18,43 al aan de limiet voor de WK indoor van volgende maand in Belgrado.

Dat deed ook Jorinde van Klinken, die in de Amerikaanse stad Albuquerque al dicht bij het record van De Bruin kwam. Van Klinken stootte de kogel daar naar 18,88 meter.

De invitatiewedstrijd kogelstoten in Apeldoorn maakte deel uit van het programma van de NK indoor.

Schilder debuteerde vorig jaar op de Olympische Spelen. De Volendamse, die een persoonlijk record van 18,77 had staan, kwam in de kwalificatie in Tokio niet verder dan 17,74 en miste de finale.