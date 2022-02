LeBron James heeft zaterdagavond (lokale tijd) in de uitwedstrijd tegen Golden State Warriors een puntenrecord in de NBA op zijn naam gekregen. De sterspeler van Los Angeles Lakers, die in het met 117-115 verloren duel goed was voor 26 punten, lost Kareem Abdul-Jabbar af aan de top van een van de topscorerslijsten.

De 37-jarige James staat nu op 44.157 punten in duels uit de reguliere competitie en de play-offs in de NBA. Daarmee lost hij basketballegende Abdul-Jabbar af, die tussen 1969 en 1989 tot 44.149 punten kwam.

"Het is cool, ongelooflijk", zei Los Angeles Lakers-coach Frank Vogel over de door James bereikte mijlpaal. "Ik denk dat hij de beste ooit is."

In de prestigieuzere ranglijst van topscorers in het reguliere seizoen heeft James nog een achterstand van 1.861 punten op Abdul-Jabbar. Die lijst is eerlijker, omdat het verschil in het aantal gespeelde play-offduels een vertekend beeld geeft.

James bezet op dit moment de derde plek op die lijst. Karl Malone staat met 36.928 punten nog tussen de 37-jarige Amerikaan (36.526) en Abdul-Jabbar (38.387) in. De huidige top vijf wordt gecompleteerd door wijlen Kobe Bryant (vierde met 33.643 punten) en Michael Jordan (vijfde met 32.292 punten).

Golden State Warriors bleef door de zege op de Lakers in het spoor van Phoenix Suns. De koploper in de Western Conference won ook, alweer voor de 46e keer dit seizoen. Orlando Magic werd met 132-105 ruim verslagen. Golden State staat op 42 overwinningen.