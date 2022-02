De Nederlandse coureurs hebben geen podiumplek weten te halen in de derde race van dit seizoen in de Formule E. De ePrix van Mexico werd zaterdag gewonnen door de Duitser Pascal Wehrlein.

Nyck de Vries, titelhouder in de klasse voor elektrische racewagens, eindigde in zijn Mercedes op de zesde plaats. Hij kreeg een extra WK-punt voor de snelste ronde. Robin Frijns werd zevende.

Wehrlein was in zijn Porsche vanaf pole gestart op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De voormalig Formule 1-coureur liet landgenoot André Lotterer en de Fransman Jean-Éric Vergne achter zich.

Er werd in Mexico een soort play-off gehouden in de kwalificatie, steeds tussen twee coureurs. De Vries en Frijns strandden in de kwartfinale en moesten de race als zesde en zevende beginnen.

In de strijd om het kampioenschap staat De Vries tweede, achter Edoardo Mortara uit Zwitserland. Wehrlein klimt naar de derde plek en Frijns staat negende.

Op 9 en 10 april worden in Rome de volgende twee races gehouden. Daarna volgen nog elf ePrix'.