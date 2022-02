De Nederlandse hockeyers hebben zaterdag opnieuw een ruime zege op Zuid-Afrika geboekt in de Pro League. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee won in het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom met 2-6.

Oranje haalde afgelopen woensdag nog met 11-1 uit tegen Zuid-Afrika, maar ditmaal was het krachtsverschil een stuk kleiner. Halverwege leidde de Europees kampioen met 1-3 dankzij doelpunten van Thijs van Dam, Thierry Brinkman en Dennis Warmerdam. Leneal Jackson benutte kort voor rust een strafcorner voor de thuisploeg.

In de tweede helft liep Nederland uit naar 1-6 via goals van Warmerdam, Tim Swaen (strafcorner) en Tjep Hoedemakers. Vlak voor tijd deed Matthew de Sousa nog wat terug namens Zuid-Afrika.

Oranje is nog ongeslagen in de Pro League. De formatie van Delmee won vier van de eerste vijf wedstrijden na reguliere speeltijd en een na shoot-outs.

Nederland gaat met dertien punten aan kop en heeft zes punten voorsprong op nummer twee België, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Nummer drie Engeland staat op zes punten, maar heeft nog drie duels tegoed.

Zondag komen de Nederlandse hockeyers opnieuw in actie. Dan is Frankrijk de tegenstander in Potchefstroom.