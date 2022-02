Femke Bol heeft zaterdag in haar eerste wedstrijd van dit indoorseizoen meteen de beste wereldjaartijd op de 400 meter gelopen. De Amersfoortse was in het Franse Metz de sterkste in 50,72 seconden.

Met die tijd bleef de 21-jarige Bol maar net boven haar Nederlands record. Ze was negen honderdsten langzamer dan de toptijd waarmee ze vorig jaar maart in het Poolse Torun Europees kampioene indoor werd.

De vorige beste wereldjaartijd stond op naam van de Poolse Anna Kielbasinska. Zij kwam ruim een week geleden in het Tsjechische Ostrava tot een tijd van 51,10.

Bol kwalificeerde zich met haar tijd ook voor de WK indoor, die van 18 tot 20 maart in Belgrado wordt gehouden. Ze dook ruim onder de limiet van 52,90. Vorig jaar zomer veroverde de Nederlandse bij de Olympische Spelen in Tokio het brons op de 400 meter horden.

Ook Liemarvin Bonevacia verzekerde zich in Metz van een ticket voor de WK indoor. De Nederlander won de 400 meter in 46,41 en dook daarmee net onder de limiet van 46,50.

De 32-jarige Bonevacia bleef wel ruim boven zijn Nederlands record (45,99). Hij veroverde vorig jaar bij de EK indoor brons op de 400 meter.