James Harden heeft vrijdag een toptransfer gemaakt in de NBA. De 32-jarige sterspeler verkast na een jaar van Brooklyn Nets naar Philadelphia 76ers.

Op de laatste dag van de transferperiode werd Harden samen met Paul Millsap geruild voor Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond en nog twee draft picks van de 76ers. Voor de op een zijspoor belande topverdediger Simmons is zijn overstap naar de Nets een bevrijding.

Datzelfde geldt min of meer voor Harden, die er als drievoudig topscorer van de NBA niet in slaagde om de Nets in zijn eerste jaar bij de hand te nemen. Er werd veel van hem, Kevin Durant en Kyrie Irving verwacht, maar ze stelden door diverse oorzaken teleur.

Durant miste door een blessure veel wedstrijden en Irving bleef lang aan de kant omdat hij niet gevaccineerd was. Brooklyn Nets verloor de laatste tien wedstrijden en staat achtste in de Eastern Conference.

De ervaren Harden heeft een flinke staat van dienst in de NBA. Naast dat hij drie topscorerstitels veroverde, is 'The Beard' tienvoudig All-Star en werd hij in 2018 verkozen tot waardevolste speler van 's wereld grootste basketbalcompetitie. Hij speelde tot 2021 jaren voor Houston Rockets.

Hardens nieuwe club Philadelphia 76ers staat vijfde in de Eastern Conference en bezet daarmee een play-offplek. De club verloor wel drie van de laatste vier wedstrijden.