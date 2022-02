De Portugese zaalvoetballers hebben zondag in de Ziggo Dome in Amsterdam de Europese titel geprolongeerd. Portugal won in de finale met 4-2 van Rusland. De ploeg maakte in een spectaculair duel een achterstand van 2-0 goed.

Anton Sokolov zette de Russische ploeg na tien minuten op voorsprong. Hij draaide weg bij Pany Varela en schoot de bal langs keeper André Sousa. Vrij snel daarna zette Artem Antosjkin een aanval op over links, gaf een tikje opzij naar Andrej Afanasjev, die de bal in het net knalde. Vlak voor rust vond Portugal de aansluiting via een goal van Tomás Paço.

Na rust had Rusland aanvankelijk het beste van het spel, maar Portugal bewees opnieuw dat het na een achterstand kan terugvechten. Na een kleine zeven minuten in de tweede helft zorgde André Coelho voor de gelijkmaker. Portugal voerde de druk verder op en diezelfde Coelho maakte negen minuten voor tijd na een fraaie aanval de 3-2.

De Russische ploeg, die na de Europese titel in 1999 voor de vijfde keer een finale verloor, zette in de slotfase alles op alles om er in ieder geval een verlenging uit te slepen.

Nederland strandde al in groepsfase

Het offensief leverde geen goal op, maar bood Portugal wel de ruimte om in de slotseconden via Pany de eindstand op 4-2 te zetten. De Portugese dribbelaar Zicky Té werd kort na de finale uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.

Nederland werd anderhalve week geleden al vroeg uitgeschakeld. De ploeg van bondscoach Max Tjaden strandde in de kwartfinales en slaagde er niet in de kwartfinales te halen.