De NBA-wedstrijd tussen Dallas Mavericks en Philadelphia 76ers heeft vrijdagavond (lokale tijd) bijna drie kwartier stilgelegen omdat de ring scheef hing. Luka Doncic, de sterspeler van de Mavericks, merkte dat op nadat hij in het eerste kwartier een driepunter had gemaakt.

De scheidsrechters constateerden met een waterpas dat de ring inderdaad een beetje scheef hing. Aangezien het probleem niet verholpen kon worden, moest een volledig nieuw bord inclusief ring worden opgehangen.

De 'Sixers' stonden met 19-17 voor toen de wedstrijd werd onderbroken. Met een nieuwe ring op het veld namen de Mavericks al snel het initiatief over. Ze wonnen voor eigen publiek met 107-98. Doncic tekende voor 33 punten, 15 assists en 13 rebounds.

Het betekende voor de 22-jarige Sloveen al zijn 44e triple-double in de NBA. Hij staat daarmee op de tiende plaats in het 'eeuwige' klassement. Russell Westbrook voert die lijst aan met 193 triple-doubles (drie scores in de dubbele cijfers).

Met 30 overwinningen tegenover 23 nederlagen staat Dallas Mavericks op de vijfde plaats in het westen. Philadelphia 76ers neemt met 31-21 de vijfde plaats in het oosten in.