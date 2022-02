De Nederlandse hockeysters hebben vrijdag in de Pro League een moeizame zege geboekt op Spanje. De olympisch kampioen won in Valencia met 0-1. Frédérique Matla was de maker van de enige goal.

Het was de derde wedstrijd van Oranje in de nieuwe landencompetitie en de eerste met interim-bondscoach Jamilon Mülders op de bank. De Duitser is de tijdelijke opvolger van de vertrokken Alyson Annan.

De vorige keer dat Nederland en Spanje elkaar troffen, was op het EK van vorig jaar in Amstelveen. Oranje won toen met 7-1. Zo makkelijk ging het vrijdag niet. Nederland werkte zich moeizaam door de wedstrijd heen.

Pas in de 42e minuut viel de goal. Matla tikte van dichtbij een voorzet van Marloes Keetels binnen. De aanvaller maakte haar 65e interlanddoelpunt. Matla was minder gelukkig bij de strafcorners. Oranje kreeg er zes, maar geen enkele leidde tot succes.

In de ploeg van Mülders ontbrak Felice Albers. Zij brak eerder deze week haar linkerduim door een val op de training.

Oranje gaat na drie wedstrijden (en de volle buit) aan de leiding in de Pro League. Eerder werd België al twee keer verslagen. Nederland en Spanje treffen elkaar zaterdag nog een keer in Valencia.