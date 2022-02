Voorzitter Thomas Bach van het internationaal olympisch comité (IOC) heeft binnenkort een ontmoeting met de veelbesproken tennisster Peng Shuai tijdens de Olympische Winterspelen. De Duitser hoopt dat de Chinese hem er in een persoonlijk gesprek van kan overtuigen dat het inderdaad goed met haar gaat.

De 36-jarige Peng kwam eind vorig jaar in het nieuws toen ze de voormalige Chinese vicepremier Zhang Gaoli beschuldigde van seksueel misbruik. Sindsdien werd er niets meer van de dubbelspecialiste vernomen en namen de zorgen over haar welzijn toe, tot er (onder grote internationale druk) beelden van Peng verschenen. In december ontkende ze verrassend genoeg dat ze Zhang van seksueel misbruik had beschuldigd.

Het IOC heeft in de afgelopen maanden al meerdere keren telefonisch contact met Peng gehad. De Chinese benadrukte in die gesprekken dat ze veilig is en dat het goed met haar gaat, maar er zijn bij veel instanties twijfels of ze wel vrijuit kan spreken. Bach hoopt tijdens een persoonlijke ontmoeting met Peng alle twijfels weg te kunnen nemen.

"Van haar verklaringen weten we dat ze in Peking leeft, dat ze kan gaan en staan waar ze wil en dat ze tijd doorbrengt met familie en vrienden", zei Bach donderdag op een persconferentie volgens Reuters. "Nu zetten we een volgende stap met een persoonlijke ontmoeting, waarbij ze ons kan overtuigen van haar welzijn."

"Als ze toch nog een onderzoek wil naar aanleiding van haar beschuldigingen, dan zullen we haar steunen. Maar het is haar leven en het zijn haar beschuldigingen. We komen meer te weten over haar mentale gesteldheid als we haar hebben ontmoet."

De WTA, de tennisbond voor vrouwen, was ondanks de updates over het welzijn van Peng bezorgd om de tennisster en besloot al om geen toernooien in China meer op de kalender te zetten. Tijdens de Australian Open vroegen toeschouwers met speciale shirts aandacht voor de situatie van Peng.