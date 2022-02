Klimmen, skateboarden en golfsurfen maken ook op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles deel uit van het programma. Dit is donderdag bekrachtigd door de leden van het internationaal olympisch comité (IOC).

De drie sporten stonden al op de planning voor de eerstvolgende Zomerspelen van 2024 in Parijs en na het succes van de afgelopen Spelen is besloten ze ook op de kalender te zetten voor de Spelen van 2028.

Klimmen, skateboarden en golfsurfen, sporten die gericht zijn op de jeugd, waren op de Spelen van 2021 in Tokio voor het eerst te zien. "Deze sporten hebben een succesvol debuut gehad, en zijn diepgeworteld in Californië", meldt het IOC, dat daarom besloot de sporten nog minimaal zes jaar op het olympische programma te zetten.

Over 2,5 jaar in Parijs zal breakdancen voor het eerst deel uitmaken van de Spelen. Boksen, gewichtheffen en de moderne vijfkamp staan niet op de planning in de Franse hoofdstad, maar deze sporten kunnen nog wel worden toegevoegd aan de lijst met sporten voor de Spelen van 2028.

In Tokio werd afgelopen jaar in 33 sporten gestreden om olympisch eremetaal. Op dit moment staan er 28 sporten op het programma voor de Spelen van Los Angeles, maar daar komen er nog een paar bij. Welke sporten dat zijn, wordt volgend jaar beslist.