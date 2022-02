Churandy Martina is niet van plan om binnenkort een punt achter zijn loopbaan te zetten. De 37-jarige atleet voelt zich fysiek nog goed en hoopt over 2,5 jaar in Parijs toch nog mee te kunnen aan zijn zesde Olympische Spelen.

"Parijs is dichtbij, dus ik ga mijn best doen om mee te doen", zei Martina woensdagavond bij BEAU. "Het wordt moeilijker, maar ik kan het nog. Het kriebelt nog om door te gaan, dus ik ga gewoon mijn best doen om daar te staan."

Martina deed afgelopen zomer in Tokio mee aan zijn vijfde Olympische Spelen, na eerdere optredens in Athene (2004), Peking (2008), Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016). De geboren Curaçaoënaar, die op zijn eerste twee Spelen voor de Nederlandse Antillen uitkwam, heeft nog geen olympische medailles op zijn erelijst staan.

In 2008, 2012 en 2016 haalde hij wel de finale op de 200 meter. Veertien jaar geleden in Peking eindigde Martina bovendien als tweede achter Usain Bolt, maar werd hij gediskwalificeerd omdat hij met zijn voet tweemaal op de lijn van de baan zou zijn gestapt. Hij kreeg de zilveren plak later nog wel als geste van Shawn Crawford, die door de diskwalificatie als tweede was geëindigd.

Martina is veertig jaar als de Spelen van Parijs beginnen, maar hij merkt dat zijn lichaam vooralsnog niet tegenstribbelt. "De trainingen gaan heel goed. Ik heb na een paar jaar eindelijk weer gewoon de maand januari kunnen draaien zonder blessure te krijgen. Ik zit in een heel goede vorm, het is nu kijken hoe ik het indoorseizoen ga doen voordat ik outdoor ga."

Een van de pijlers dit jaar is de WK atletiek, die van 15 tot en met 24 juli in Peking op het programma staat. Een maand later volgen in München de Europese kampioenschappen.