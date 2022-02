Jos Verstappen maakt op 26 februari zijn rallydebuut in het Belgische Haspengouw. Dat maakten de organisatoren van de openingswedstrijd van het Belgisch kampioenschap woensdag bekend.

De vader van Formule 1-kampioen Max Verstappen kondigde enkele maanden geleden al aan in de rallysport te stappen. Jos Verstappen zou in november debuteren bij een rally in Assen, maar dat evenement ging wegens coronamaatregelen niet door.

"Ik heb er echt heel veel zin in en heb gemerkt dat ik rally heel erg leuk vind", blikt de 49-jarige Verstappen vooruit op zijn uitgestelde debuut in België. "Vooral omdat het heel onvoorspelbaar is."

Het plezier staat voorop voor Verstappen. "Natuurlijk ben ik enorm gedreven en heb ik de ondersteuning van een topteam, maar ik zal mijn eigen limieten opnieuw moeten zien te vinden, samen met mijn navigator. Ik wil het goed aanpakken, maar de reden dat ik in dit avontuur stap, is dat ik er plezier in heb."

Verstappen wil vooral ervaring opdoen

Na zijn zoon Max is Jos Verstappen de succesvolste Nederlandse Formule 1-coureur ooit. Hij pakte tweemaal een podiumplaats en verzamelde zeventien WK-punten.

Toch verwacht de Limburger niet veel aan die ervaring te hebben bij het rallyrijden. "Rallyrijden doe je echt op ervaring. Het zal een grote uitdaging worden om die ervaring te vergaren. Dit is met niets uit mijn autosportcarrière te vergelijken. Voor mij is echt alles nieuw: van de auto tot de werkwijze, het luisteren naar aanwijzingen tijdens het rijden en het leren kennen van alle etappes."

"Ik verwacht echt niet om zomaar in de top mee te kunnen rijden. Natuurlijk ga ik mijn best doen, maar mijn doel is om ervaring op te doen en vooral zoveel mogelijk te leren."