Wladimir Klitschko heeft zich woensdag formeel beschikbaar gesteld als reservist voor het Oekraïense leger. De voormalige topbokser wil zijn land verdedigen tegen een dreigende Russische inval.

De voormalig wereldkampioen in het zwaargewicht meldde zijn beschikbaarheid tijdens een persmoment in Kiev. Daar werd een inschrijfcentrum voor reservisten geopend.

Vitali Klitschko, de oudere broer van Wladimir en tevens oud-wereldkampioen in het zwaargewicht, is burgemeester van de Oekraïense hoofdstad. "Voordat de Russen ons aanvallen, moeten we tonen dat we sterk zijn. Ze moeten beseffen dat de prijs hoog is als ze overgaan tot agressie", zei hij.

Het openbare leven in Oekraïne heeft te lijden onder de dreigende oorlog. "De school van mijn kleine dochter is momenteel gesloten", zei de 45-jarige Wladimir Klitschko. "De situatie in dit land doet me pijn."

"Vanwege de liefde voor mijn land, mijn stad, mijn familie, mijn buren en mijn dochter heb ik vandaag het initiatief genomen om deel te nemen aan de verdediging van de landsgrenzen."

Wladimir Klitschko ondertekent onder toeziend oog van zijn broer en burgemeester Vitali Klitschko de registratieformulieren voor het leger. Wladimir Klitschko ondertekent onder toeziend oog van zijn broer en burgemeester Vitali Klitschko de registratieformulieren voor het leger. Foto: AFP

Diplomatieke oplossing heeft voorkeur van Klitschko

De afgelopen weken hebben tienduizenden Russische troepen zich aan de grens met Oekraïne verzameld. De Russische president Vladimir Poetin beweert dat hij geen plannen heeft voor een inval, maar Oekraïne heeft westerse landen om (militaire) steun gevraagd.

Vitali Klitschko benadrukte dat een diplomatieke oplossing nog altijd de voorkeur heeft van Oekraïne. De boksbroers lieten zich onlangs kritisch uit over Duitsland, waar ze het grootste deel van hun carrière actief waren. De Duitsers weigeren vooralsnog wapens aan Oekraïne te leveren.

Woensdag was Wladimir Klitschko al een stuk milder. "Geen ander land in Europa heeft de afgelopen jaren zoveel in Oekraïne geïnvesteerd als Duitsland. Duitsland steunde ons als eerste, daarna volgden pas de andere landen. Daar wil ik ze voor bedanken."