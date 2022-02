Het Americanfootballteam uit Washington heeft woensdag zijn nieuwe naam bekendgemaakt. De club uit de Amerikaanse hoofdstad, die tot 2020 bekend stond als de Redskins, heet voortaan Washington Commanders.

De ploeg liet in 2020 weten dat het de naam en het logo met een indiaan zou laten vallen. Inheemse bewoners van Noord-Amerika ervoeren de clubnaam als beledigend.

Woensdag werd ook het nieuwe logo onthuld. De indiaan heeft plaatsgemaakt voor een rond embleem zonder afbeelding van dieren of personen. In afwachting van de nieuwe clubnaam speelde het team de afgelopen twee seizoenen als het Washington Football Team.

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen jaren meer teamnamen, schoolmascottes en bedrijfslogo's veranderd omdat die mogelijk beledigend waren voor bevolkingsgroepen. Zo wijzigde het honkbalteam van Cleveland zijn naam vorig jaar van de Indians in de Guardians.

Het footballteam in Washington werd in 1932 opgericht als Boston Braves en veranderde zijn naam het jaar daarop in de Redskins. De ploeg verhuisde in 1937 naar Washington en won in zijn geschiedenis drie keer de Super Bowl.