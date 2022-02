Jeffrey Herlings mist waarschijnlijk de start van het nieuwe seizoen in de MXGP. De tweevoudig en regerend wereldkampioen is woensdag geopereerd aan zijn linkervoet en het gaat nog wel een aantal weken duren voordat hij is hersteld.

De 27-jarige Herlings brak maandag tijdens trainingen bij een val in Spanje het hielbeen van zijn linkervoet. De Nederlander keerde direct terug naar zijn huis in België, waar hij zich inmiddels heeft laten opereren.

Een steunplaat en verschillende schroeven in zijn linkervoet moeten ervoor zorgen dat hij snel herstelt. Mogelijk mag Herlings over twee weken uit het gips. Het nieuwe seizoen in de MXGP gaat 20 februari van start op het circuit van het Engelse Matterley Basin.

"We betalen een behoorlijke prijs voor een crash van niets", laat Herlings via zijn team Red Bull KTM Factory Racing weten.

"Ik denk dat ik bij een sprong een steen heb geraakt. Daardoor vloog ik van mijn motor. De impact op mijn linkervoet was groot. Een operatie was noodzakelijk. We hebben hard gewerkt richting het nieuwe seizoen. Het doel is nu om zo snel als mogelijk terug te keren en weer voor de winst te gaan."

Blessure minder ingrijpend dan drie jaar geleden

Drie jaar geleden liep Herlings in de voorbereiding op het seizoen bij een trainingsongeluk een breuk in zijn rechtervoet op. Daardoor kwam hij toen maandenlang niet in actie en speelde hij geen rol in de strijd om de wereldtitel.

Volgens teammanager Joel Smets is de kwetsuur "niet zo ingewikkeld" als zijn voetblessure in 2019. "De operatie kostte wat tijd, maar alles is goed verlopen en we hopen dat Jeffrey in minder dan twee weken uit het gips kan en daarna zelfs licht kan beginnen met trainen. Vervolgens moeten we afwachten hoe snel hij herstelt", aldus Smets.

Afgelopen weekend toonde Herlings met de winst in het Spaans kampioenschap in Montearagón aan al vroeg dit seizoen in vorm te zijn. Hij jaagt dit jaar op zijn derde wereldtitel in de koningsklasse van de motorcross, na winst in 2018 en 2021.