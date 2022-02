De KNZB praat de leden donderdag bij over de aanstaande zoektocht naar een nieuwe voorzitter. De zwembond bevestigde woensdag dat voorzitter Marius van Zeijts is opgestapt, nieuws waarmee de Volkskrant een dag eerder al naar buiten kwam.

De reden voor het vertrek van de voormalige beroepsmilitair is dat hij niet meer het vertrouwen genoot van de rest van het bestuur. Afgelopen najaar ontstond er een conflict toen bleek dat Van Zeijts op persoonlijke titel had geprobeerd de herbenoeming van zijn voorganger Erik van Heijningen tot bestuurslid van wereldzwembond FINA te voorkomen.

Het bestuur besloot daarop een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gang van zaken. Over de inhoud van het onderzoeksrapport doet de zwembond "in het belang van de KNZB en de direct betrokkenen" geen uitlatingen, maar voor Van Zeijts, sinds 2017 voorzitter, was het reden genoeg om op te stappen.

"Als voorzitter trek ik het mij aan dat het me niet is gelukt het bestuur als een team te laten opereren. Er zijn breuken in het vertrouwen ontstaan die ik niet heb weten te lijmen", stelt Van Zeijts in een verklaring.

"Ik ben een man van verantwoordelijkheid nemen. Dat heb ik mijn hele leven gedaan en doe ik nu ook. Met pijn in het hart leg ik daarom nu de functie als voorzitter van de KNZB neer."

Van Zeijts volgde Van Heijningen in 2017 op

Van Zeijts, voormalig generaal van de Koninklijke Landmacht, werd in 2017 verkozen boven Michel Bezuijen, de kandidaat die door het bondsbestuur was voorgedragen. Van Heijningen vervulde daarvoor gedurende zestien jaar de functie van voorzitter.

Van Zeijts stelt te zijn opgestapt in het belang van de zwembond. "Ik wil voorkomen dat de onderlinge verhoudingen binnen het bestuur van invloed zijn op de aanstaande ledenvergadering en de belangrijke besluiten die daar dienen te worden genomen."

Leden mogen donderdag meepraten over de toekomstige bestuurlijke inrichting van de KNZB, een normale gang van zaken volgens de woordvoerder van het bestuur. "De algemene ledenvergadering wordt daarnaast gevraagd de procedure en profielen vast te stellen waarlangs bestuursleden voortaan worden voorgedragen en benoemd."

De KNZB zegt ernaar te streven "de transparantie en besluitvorming binnen de bond te bevorderen". Het bestuur roemt Van Zeijts om "zijn tomeloze inzet en betrokkenheid bij de zwemsport en de zwemverenigingen". Hij is sinds 2020 vicepresident van de LEN, de Europese zwembond.