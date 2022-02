Max Verstappen en Annemiek van Vleuten maken dit jaar kans op een prestigieuze Laureus Award. Wereldkampioen Verstappen is genomineerd voor de titel Sportman van het Jaar en wielrenster Van Vleuten is een van de kandidaten voor de trofee voor de Comeback van het Jaar.

In de categorie sporters met een beperking zijn dit jaar onder anderen rolstoeltennisster Diede de Groot en handbiker Jetze Plat genomineerd.

De 24-jarige Verstappen, die dit jaar Rafael Nadal als winnaar hoopt op te volgen, is pas de tweede Nederlandse man die in de categorie Sportman van het Jaar een nominatie heeft ontvangen. Pieter van den Hoogenband ging hem in 2001 voor.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

Verstappen heeft zijn nominatie te danken aan zijn succesvolle Formule 1-seizoen. Na een zinderend gevecht met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton stelde hij in de laatste ronde van de laatste race in Abu Dhabi de titel veilig.

Zes jaar geleden was Verstappen in de categorie Doorbraak van het Jaar 2015 ook al genomineerd voor een Laureus Award. Verstappen heeft concurrentie van NFL-ster Tom Brady, tennisser Novak Djokovic, zwemmer Caeleb Dressel, marathonloper Eliud Kipchoge en Bayern München-spits Robert Lewandowski.

Annemiek van Vleuten pakte goud bij de olympische tijdrit in Peking. Annemiek van Vleuten pakte goud bij de olympische tijdrit in Peking. Foto: Getty Images

Van Vleuten dankt nominatie aan gouden tijdrit in Tokio

De 29-jarige Van Vleuten heeft haar nominatie vooral te danken aan haar gouden medaille op de tijdrit bij de Olympische Spelen in Tokio. Bij de Spelen in Rio vijf jaar eerder was Van Vleuten op weg naar goud nog gevallen in een afdaling, waarbij ze flink gewond was geraakt.

Bovendien nam Van Vleuten met haar gouden tijdrit ook revanche voor haar wegwedstrijd van een paar dagen eerder, waarbij ze 'slechts' zilver won. Van Vleuten dacht dat ze zegevierde, maar wist niet dat de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer al eerder over de finish was gekomen.

Van Vleuten heeft concurrentie van MotoGP-coureur Marc Márquez, duiker Tom Daley, turnster Simone Biles, renner Mark Cavendish en skateboarder Sky Brown.

De winnaars worden in april bekendgemaakt.