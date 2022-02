Rusland mag er niet van uitgaan dat alle sancties die zijn opgelegd voor het uitvoeren van een door de staat gesponsord dopingprogramma automatisch worden opgeheven als de schorsing aan het einde van dit jaar afloopt. Dat zegt voorzitter Witold Banka van het mondiale antidopingbureau WADA woensdag.

"De regels zijn duidelijk", stelt Banka. "Ook Rusland moet zich aan de regels, eisen en normen houden. Tot nu toe doen ze dat. We hebben nauw contact met hen. Ze volgen onze regels strikt op, maar dit is een proces dat nog doorgaat. Daar moeten we later dit jaar over besluiten."

Rusland neemt voor de derde Spelen op rij onder neutrale vlag deel aan de Winterspelen in Peking. Het Russische volkslied zal er niet worden gespeeld na uitreiking van medailles en de deelnemers mogen geen nationale symbolen tonen, zoals de Russische vlag.

Tijdens de Spelen van 2016, 2018 en 2021 ontbrak Rusland ook al (deels) op het grootste sportevenement ter wereld; ook toen was een groot dopingschandaal de reden.

De Russen kregen de nieuwe schorsing in december 2019 opgelegd vanwege overtreding van de dopingregels. Het Russische antidopingbureau accepteerde dat niet en stapte, onder druk van de regering, naar het CAS.

Het sporttribunaal halveerde de schorsing, maar dat betekende dat Rusland alsnog niet welkom is op de Winterspelen in Peking. De dopingschorsing eindigt op 16 december.