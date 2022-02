Brian Flores heeft de NFL en drie clubs woensdag aangeklaagd wegens racisme. De zwarte Americanfootballcoach, die recent verrassend werd ontslagen bij Miami Dolphins, stelt dat hij stelselmatig is tegengewerkt.

Het relatief kleine aantal zwarte hoofdcoaches is al langer een heet hangijzer in de NFL, waarin een merendeel van de spelers zwart is. Op dit moment is Mike Tomlin van Pittsburgh Steelers de enige zwarte hoofdcoach, terwijl de Americanfootballcompetitie bestaat uit 32 teams.

In de NFL geldt al jaren de Rooney Rule, die inhoudt dat een club minimaal één externe persoon van een minderheidsgroep moet laten solliciteren voor de functies van hoofdcoach en algemeen directeur.

De veertigjarige Flores, die naast de NFL en de Dolphins ook Denver Broncos en New York Giants aanklaagt, beweert dat Dolphins-eigenaar Stephen Ross hem vlak na zijn aanstelling in 2019 veel geld bood om expres wedstrijden te verliezen: 100.000 dollar (zo'n 87.000 euro) per nederlaag. Dat zou Miami een hogere positie opleveren in de jaarlijkse 'draft'. Bij dat evenement mogen NFL-clubs om de beurt nieuwe spelers kiezen en krijgt de slechtste club van het vorige seizoen de eerste keus.

Flores stelt dat bij de Dolphins na drie opeenvolgende zeges werd gezegd dat een goede positie in de draft van het jaar erna in gevaar kwam en dat Ross zich te nadrukkelijk met het spelersbeleid bemoeide. "Ik werd met minachting behandeld en werd neergezet als iemand met wie het moeilijk samenwerken was", aldus de coach.

'Ik werd met minachting behandeld'

In zijn aanklacht stelt Flores verder dat de Giants vorige maand enkel met hem in gesprek gingen om te voldoen aan de Rooney Rule. Een soortgelijke situatie deed zich volgens de coach in 2019 voor, toen hij op gesprek kwam bij de Broncos. Volgens Flores stond in beide gevallen allang vast dat hij het niet zou worden. New York Giants stelde onlangs de witte Brian Daboll aan als nieuwe coach.

De aangeklaagde clubs herkennen zich niet in de beschuldigingen van Flores en zeggen de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. De NFL kan zich eveneens niet vinden in de beweringen van Flores. "Diversiteit is de kern van alles wat we doen. Er zijn maar weinig zaken waaraan onze clubs en onze organisatie meer tijd besteden", meldt de NFL in een verklaring. "We zullen ons verdedigen tegen deze ongegronde beschuldigingen."

Vijf jaar geleden klaagde Colin Kaepernick de NFL aan omdat teams volgens hem hadden samengezworen om hem geen contract meer aan te bieden. De quarterback was in 2016 de eerste speler in de NFL die uit protest tegen het politiegeweld tegen vooral zwarte Amerikanen knielde tijden het spelen van het Amerikaanse volkslied.

Drie jaar geleden kwam Kaepernick tot een schikking met de NFL. Hij heeft sinds 2017 geen wedstrijd meer gespeeld in de Americanfootballcompetitie.