Tom Brady heeft dinsdag bekendgemaakt dat hij stopt als Americanfootballspeler. De 44-jarige quarterback won zevenmaal de Super Bowl en geldt daarmee als succesvolste speler uit de geschiedenis.

Vorige week werd Brady met zijn team Tampa Bay Buccaneers uitgeschakeld in de play-offs, waardoor de ploeg de Super Bowl niet kon prolongeren. Direct na het in de laatste seconden verloren duel maakte Brady al duidelijk dat hij een maand de tijd zou nemen om over zijn toekomst na te denken.

Maar dinsdag schepte de Amerikaan al duidelijkheid met een uitgebreid bericht op Instagram. Hij beëindigt na 22 jaar zijn carrière in de NFL.

"Ik heb altijd geloofd dat je in deze sport all-in moet gaan. Zonder 100 procent inzet kun je onmogelijk slagen", schrijft Brady. "Elke dag is er een fysieke, mentale en emotionele uitdaging. Ik heb 22 jaar lang mijn uiterste best gedaan."

"Ik vind het moeilijk om dit op te schrijven, maar hier komt het: ik ga die inzet niet meer leveren. Ik houd van mijn NFL-carrière, maar nu is het tijd om mijn energie op andere zaken te focussen."

Brady had ook dit seizoen uitstekende statistieken

Het contract van Brady bij de Buccaneers liep eigenlijk nog een jaar door. Eerder zei hij tot na zijn 45e actief te willen blijven.

"Het is een geweldige reis geweest, vol met hoogte- en dieptepunten", schrijft Brady nu. "Als je er elke dag mee bezig bent, dan realiseer je je niet dat het ooit eindigt."

"Ik denk nu terug aan alle grote spelers en coaches met en tegen wie ik gespeeld heb. Het was een harde strijd, precies zoals ik het graag heb. Ik zal mijn herinneringen koesteren en voel me de gelukkigste persoon ter wereld."

Dit seizoen was de veteraan de quarterback met de beste passstatistieken in de NFL. Bij elkaar opgeteld noteerde hij dit seizoen 5.316 yards aan aangekomen passes, de beste prestatie van Brady in zijn lange NFL-carrière. Het resulteerde in 43 touchdowns.

Brady hielp zijn oude team New England Patriots zes keer aan winst van de Super Bowl (in 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 en 2018) en leidde vorig jaar ook Tampa Bay Buccaneers naar het kampioenschap. Geen enkele andere speler won de Super Bowl vaker dan vijf keer.

Sportzender ESPN meldde zaterdag al dat de legende zou stoppen, maar dat ontkende Brady maandag nog in een podcast.