De wereldkampioenschappen zwemmen in de Japanse stad Fukuoka zijn dinsdag opnieuw met een jaar uitgesteld. Dat internationale zwemfederatie FINA heeft het evenement verschoven naar 14 tot en met 30 juli 2023.

De aanhoudende coronapandemie is de aanleiding om de WK voor het tweede jaar op rij te verplaatsen. Het besluit heeft ook gevolgen voor de WK zwemmen die gepland stond voor november 2023 in Doha (Qatar). Die is nu verzet naar januari 2024.

"De FINA en het organisatiecomité van Fukuoka 2022 zijn de verplaatsingen samen overeengekomen. Deze beslissingen zijn genomen in het belang van alle betrokkenen", aldus FINA-voorzitter Husain Al Musallam.

De WK in Japan zou in eerste instantie worden gehouden in de zomer van 2021, maar omdat de met een jaar uitgestelde Olympische Spelen van Tokio toen plaatsvonden, werd het toernooi verplaatst naar mei 2022.

Eind dit jaar staat in het Russische Kazan nog wel de WK kortebaan op het programma. Dat toernooi wordt van 17 tot en met 22 december gehouden.