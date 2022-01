Jeffrey Herlings heeft maandag tijdens een trainingsstage in Spanje een voetblessure opgelopen. De wereldkampioen in de MXGP is direct naar huis gevlogen om zich verder te laten onderzoeken.

De 27-jarige Nederlander kwam verkeerd uit bij een standaardsprong en stopte meteen met rijden, laat fabrieksteam KTM weten. Het gaat om een blessure aan zijn linkervoet, waarvan de ernst nog onduidelijk is.

Het is dan ook nog niet bekend of de start van het nieuwe WK-seizoen in gevaar gaat komen voor de titelverdediger. Dat begint over een kleine drie weken, op 20 februari, met de MXGP van Groot-Brittannië.

Drie jaar geleden liep Herlings in de voorbereiding op het seizoen bij een trainingsongeluk een breuk op in zijn rechtervoet. Daardoor kwam hij toen maandenlang niet in actie en speelde hij geen rol in de strijd om de wereldtitel.

Afgelopen weekend toonde Herlings met de winst in het Spaans kampioenschap in Montearagón aan al vroeg dit seizoen in vorm te zijn. Hij jaagt dit jaar op zijn derde wereldtitel in de koningsklasse van de motorcross, na 2018 en 2021.