De Nederlandse handbalvrouwen spelen voorlopig in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van 2022 met Ricardo Clarijs als interim-bondscoach. De zoektocht naar een definitieve opvolger van de vertrokken Monique Tijsterman is nog in volle gang.

Tijsterman werd op haar beurt als interim-coach naar voren geschoven na het vertrek van Emmanuel Mayonnade. Nadat de handbalsters vroeg werden uitgeschakeld op het afgelopen WK, kreeg ze op 31 december te horen dat de periode niet zou worden verlengd.

"We willen de zoektocht naar een nieuwe bondscoach zorgvuldig aanpakken", zegt technisch directeur Sjors Röttger van de Nederlandse handbalbond. "We gaan dit proces stap voor stap doorlopen en hebben er vertrouwen in dat we een geschikte kandidaat gaan vinden. Tot die tijd zijn we verheugd dat Ricardo de honneurs waarneemt."

Aanvoerster Danick Snelder snapt de houding van de bond. "We waren in maart graag met een nieuwe bondscoach gestart, maar helaas is die nog niet gevonden. We hebben na het WK in Spanje een positief gevoel overgehouden aan de samenwerking met Ricardo."

De handbalsters komen begin maart bij elkaar voor het vervolg van het kwalificatietraject met twee wedstrijden tegen Duitsland. De eerste twee duels, tegen Belarus en Griekenland, werden eenvoudig gewonnen.